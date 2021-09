Helderse die opdracht zou hebben gegeven om haar ex-vriend te vermoorden, blijft vast

Van D.'s advocaat vond dat niets een schorsing in de weg kon staan, mits aan een aantal voorwaarden zou worden voldaan. Zo zou zij dan wel onder toezicht moeten staan van de reclassering en een gebiedsverbod voor Den Helder moeten krijgen. Om dat in de gaten te houden, zou de vrouw een enkelband moeten dragen. Ze had aangegeven achter de voorwaarden te staan.

Ernstig

Maar de officier van justitie zag schorsing niet zitten. "Het gaat om het medeplegen van een moord, ernstiger vergrijpen zijn er niet. Dat is in een woonwijk gebeurd, waarbij gericht is geschoten op de aangever en er ook een kogel door het raam van de buren is gegaan. Het is één ding om boos te zijn op je ex, maar om hem te laten doden is wel iets heel anders."

De rechter is het eens met de officier van justitie en heeft de schorsing afgewezen. De komende tijd worden de andere twee verdachten en nog een getuige gehoord.

Vervolg

Van D. moet op 22 november weer voor de rechter verschijnen. De 29-jarige Nieuwedieper, die eind mei werd gearresteerd, is maandag aan de beurt in een pro formazitting. Zijn 24-jarige stadsgenoot werd in juni aangehouden en moet zich op 27 september verantwoorden.