Mondkapjesplicht afgeschaft bij het Zaans Medisch Centrum

Vanaf vandaag wordt de mondkapjesplicht in het Zaans Medisch Centrum afgeschaft. Dit betekent dat patiënten en bezoekers geen mondmasker meer hoeven te dragen. Voor patiënten met luchtwegklachten, zoals verkoudheid, hoesten en keelpijn, is het dragen van een masker wel verplicht.

Ook blijft de anderhalvemeterafstandregel bestaan voor iedereen. "Het houden van onderlinge afstand is de meest belangrijke maatregel in de aanpak van covid. Onze wachtkamers en overige ruimtes zijn hierop ingericht", laat een woordvoerder van het ziekenhuis weten. "Onze medewerkers dragen wel een masker als zij geen afstand kunnen houden. Dat kan voor komen in onze spreekkamers, onderzoek- en behandelkamers en op verpleegafdelingen."

Wel mondkapjes in Dijklander

Het Dijklander Ziekenhuis in Purmerend en Hoorn laten het mondkapje nog niet helemaal los. "De mondkapjesplicht geldt daar waar het niet mogelijk is om anderhalf meter afstand te houden. Ook op de verpleegafdelingen vragen wij iedereen een mondkapje te dragen. Dit doen we omdat we onze kwetsbare patiënten willen beschermen", laat woordvoerder Klarianne Roseboom weten.