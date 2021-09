'Doodsbedreigingen' aan milieugroep die Grand Prix probeerde tegen te houden

De voorzitter van Mobilisation for the Environment (MOB), de milieugroep die met een rechtszaak de Grand Prix in Zandvoort probeerde tegen te houden, heeft doodsbedreigingen ontvangen. Dat zegt Nijmegenaar Johan Vollenbroek in het NPO Radio 1-programma Met het Oog op Morgen .

"Sommige Formule 1-fans gaan gewoon een grens over, dat zijn gewoon doodsbedreigingen", zegt hij in het programma.

Mobilisation for the Environment verzet zich tegen de Grand Prix omdat er bij het evenement volgens de organisatie te veel stikstof wordt uitgestoten. Volgens Vollenbroek is er met de cijfers gesjoemeld en is de emissie van de Formule 1-wagens tien keer groter dan waar in officiële berekeningen vanuit wordt gegaan.

Omdat vergunningen zijn verleend op basis van cijfers waarmee volgens hem gesjoemeld is, spande hij een kort geding aan. De rechter oordeelde gisteren dat die claim onterecht is, wat inhoudt dat de Grand Prix komend weekend zoals gepland kan doorgaan.

'Niet tegen Formule 1'

Teleurstellend, zo oordeelt Vollenbroek. Naar eigen zeggen heeft hij 'niets tegen de Formule 1'. "Alleen moeten zij zich net als de boeren en bedrijven aan de stikstofregels houden."

Vanwege zijn strijd ontvangt hij 'mails met een dreigende toon', zo liet Vollenbroek weten. Gevraagd naar de inhoud van de dreigementen, laat hij NH Nieuws weten 'dit in overleg met de politie niet actief naar buiten te willen brengen'. Of Mobilisation for the Environment aangifte doet van de bedreigingen, is nog niet bekend.