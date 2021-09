Vleugje nazomerweer komend weekend

Hoewel het er met de bewolking nu nog niet naar uitziet, kunnen we ons vanaf het weekend opmaken voor een vleugje nazomer.

Dat meldt Weeronline. Vandaag moeten we het nog stellen met veel bewolking, waarbij zelfs een beetje motregen kan vallen. Ook morgen is er vrij veel bewolking, maar breekt in de middag af en toe de zon door.

Dat alles verandert vrijdag met de komst van warmere lucht uit het zuiden van Europa. In het weekend kan de temperatuur oplopen tot zo'n 24 graden. Beide weekenddagen blijft het droog en schijnt de zon geregeld.

Na het weekend is de kans op nazomerweer volgens de meteorologen groot, al is nog even de vraag hoe lang dat aanhoudt.