Sabine wil alle e-bikes van het fietspad af nadat zoon Tijl van z'n fiets werd gereden

De Amsterdamse Sabine streed jarenlang om de snorfiets van het fietspad af te krijgen. Dat is uiteindelijk gelukt, en nu is de e-bike aan de beurt. Ze vond die snelle elektrische fietsen al gevaarlijk, maar na een ongeluk van haar zoon helemaal. De 16-jarige Tijl werd door een man op een e-bike van zijn sokken gereden en hield daar een hersenschudding aan over.

Tijl kwam terug van school toen hij in het Vondelpark door een man op een e-bike van achteren werd aangetikt. Tijl viel met zijn hoofd op de stoep met als resultaat een hersenschudding. Het was voor moeder Sabine de druppel.

Geen cijfers

Of het aantal ongelukken in de stad door e-bikes is toegenomen, wordt niet bijgehouden. Toch denkt Thea Arissen van de Amsterdamse Fietsersbond dat dat wek degelijk zo is. "Het aantal mensen met haast, en met een grote snelheid op het fietspad, is nog steeds aan het toenemen." En werd de e-bike in het begin vooral door ouderen gebruikt, nu zie je steeds meer jongeren op hippe exemplaren rondracen.

Sabine wil nu dat de e-bike, net als de scooter of snorfiets, als gemotoriseerd verkeer wordt gezien. "Dat wordt dus op de rijbaan met een helm op." Volgens de Fietersbond zou dat kunnen als Amsterdam de plannen doorzet om de maximumsnelheid in de hele stad te verlagen naar 30 kilometer per uur.

Maar Thea Arissen wil wel dat de fietspaden blijven liggen. "Voor de langzame fietsers. Dat kunnen gewone fietsers zijn, maar ook e-bikers die het rustig aan willen doen." Of zoiets te handhaven is? "Dat moeten we dan maar proefondervindelijk vaststellen."

Rijbewijs

Met Tijl gaat het inmiddels goed. Hij is niet zo streng als zijn moeder voor de e-bikes. Veel vrienden van hem hebben er ook een. "Ik denk dat het vooral te maken heeft met hoe mensen erop rijden. Misschien moet er een rijbewijs komen, ik weet het ook niet precies."