Kapper Ton Karpes (80) na 52 jaar met pensioen: "Lekker rustig om te stoppen"

Het is voor de tachtigjarige kapper Ton Karpes mooi geweest. Na 52 jaar gaat hij eindelijk met pensioen. Zijn kapperszaak geeft hij door aan de volgende generatie, maar de vaste klanten zullen hem gaan missen.

“Ik kom hier al vanaf kinds af aan”, zegt Manuel Kuvel die net zijn laatste knipbeurt van Ton heeft gekregen. Kuvel is nooit bij een andere kapper geweest, zelfs toen hij even niet meer in Haarlem woonde.

“Ik woonde toen in Zandvoort, maar ik moet wel zeggen dat mijn ouders hier nog woonde. Ik ben gewoon niets anders gewend dan Ton en het is hier altijd heel gezellig geweest.”