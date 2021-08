Visbuurt wil oplossingen voor problematiek in wijk: Stadspartij levert rapport

Nico van Delft, voorzitter van de Stadspartij Den Helder, overhandigde vandaag een rapport aan wethouder Heleen Keur, waarin de problematiek van de Visbuurt en de standpunten van de inwoners naar voren komen. "Wij hopen dat de bewoners van de Visbuurt straks weer met trots kunnen zeggen: 'de Visbuurt is onze wijk'. En wat goede wijn is in de kelder, is de Visbuurt voor Den Helder", aldus Van Delft.

Nico van Delft toont wethouder Heleen Keur het rapport. - Regio Noordkop

Inwoners ergeren zich al langer aan zwerfafval en ervaren overlast door hondenpoep. Ook kaarten zij verkeersonveilige situaties aan, hebben ze drugsgerelateerde overlast en zien ze problemen rondom de huisvesting van kwetsbare personen. Uit het rapport blijkt dat de situatie en de problemen van de inwoners niet zijn verbeterd ten opzichte van een aantal jaar geleden. Wethouder Heleen Keur noemde de situatie 'zorgelijk' en vindt het nodig om 'gezamenlijk te kijken naar de ouderlijke buurt rondom het stadshart'. "Complimenten aan de Stadspartij dat ze dit initiatief nemen en dat ze als volksvertegenwoordigers de buurt ingaan en met mensen spreken", aldus Keur. Geen verrassing De situatie in de buurt komt niet als een verrassing, maar is wel verergerd. "Deze collegeperiode zijn we ook wel echt actief bezig geweest om op zoek te gaan naar oplossingen", verduidelijkt zij. Het rapport helpt volgens haar om te zien waar de grote ergernissen van de inwoners zitten. Bekijk hieronder de video die onze mediapartner Regio Noordkop maakte. Tekst loopt door onder video.