Aantal coronabesmettingen in West-Friesland gedaald, alleen in Hoorn gestegen

Het aantal mensen in West-Friesland dat de afgelopen twee weken positief is getest op corona is gedaald ten opzichte van de voorgaande periode. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die de Westfriese redactie met hulp van LocalFocus inzichtelijk maakte.

In de afgelopen twee weken werden 284 mensen positief getest op het coronavirus. In deze periode werd een ziekenhuisopname en geen overlijdens gemeld die covid-gerelateerd zijn. Het totaal aantal meldingen is gedaald ten opzichte van de voorgaande periode van twee weken, toen er 367 mensen positief werden getest op het virus.

Bijna gehalveerd

In Stede Broec is het aantal besmettingen het meest gedaald. Vorige week rapporteerde het RIVM nog 24 bestemmingen, deze week zijn dat er elf. In Drechterland, Enkhuizen, Medemblik en Koggenland is het aantal besmettingen bijna gehalveerd.

In Opmeer en Hoorn gaat het minder goed. In Opmeer is het aantal zo goed als gelijk gebleven, terwijl in Hoorn de besmettingen zelfs iets zijn opgelopen van 138 positieve tests vorige periode naar 140 positieve tests in deze periode.

Bekijk op de kaart het aantal besmettingen in de afgelopen twee weken in jouw gemeente: