Door actieplan moeten studenten vol gas richting een toekomst in de transport gaan

In de komende vier jaar moeten er 30 procent meer studenten kiezen voor een toekomst in de transport en logistiek. Dat is het doel van het Horizon College en 21 Noord-Hollandse bedrijven. Ze starten een project om het toenemende tekort aan personeel terug te dringen.

Voor het project Logmotion in 2,5 miljoen euro uitgetrokken. Dat is deels subsidie, deels een investering vanuit het Horizon College en deels arbeidsuren en materialen van de bedrijven. 21 Noord-Hollandse bedrijven sloten zich tot nu toe aan bij het project. Zij willen ervoor zorgen dat er over vier jaar 30 procent meer studenten en zij-instromers zijn.

Horizon College is de initiatiefnemer van het project Logmotion. "Door de vergrijzing en de jaarlijks verminderde instroom van studenten dreigt de groei in de sector Transport en Logistiek in Noord-Holland in de knel te komen", legt projectleider Danica Zewald uit.

Vanmiddag presenteerden het Horizon College, transportbedrijf Simon Loos, onderhoudsbedrijven LVS Trucks en Gomes Noord-Holland en zaadbedrijf Bejo Zaden een actieplan, die een andere richting moet geven aan het onderwijs. "We zijn twee jaar geleden gestart om de opleiding Transport en Logistiek onder de loep te nemen", vertelt projectleider Danica Zewald.

Exportexperts

Het is vooral aan hen om te laten zien welke verschillende banen er zijn in de transportwereld. Volgens de ondernemers hebben veel mensen geen compleet beeld van de mogelijkheden in de transport, zo legt ook Mattijs de Vries van Bejo Zaden uit. "We hebben een heel groot magazijn waar zo'n zestig heftrucks rijden, er is iemand die bekend is met de wet- en regelgeving van de export, en de zaden moeten vervoerd worden naar bijvoorbeeld de luchthaven."

Daarbij staat de transportwereld niet stil: in de komende jaren spelen digitalisering en elektrificatie een steeds grotere rol, vertelt Jos Bot van LVS Trucks. Naast de grote vraag naar chauffeurs, staat Bot vooral te springen om specialisten in de techniek. "Wij hebben nu 65 monteurs in vaste dienst. Zouden er vijf aanbellen, dan kunnen ze morgen beginnen. Liever zelfs vandaag nog."