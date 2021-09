Familiehuis Noordwest in Alkmaar luidt de noodklok. Er is namelijk een ernstig tekort aan vrijwilligers. Waar er voorheen zo'n veertig vrijwilligers rondliepen, die ervoor zorgen dat familieleden van patiënten van het ziekenhuis een logeerplek hebben, zijn dat er nu nog maar 28. "De nood is heel erg hoog en we willen openblijven", aldus manager Erna Schipper.

NH Nieuws / Tom Jurriaans

Voor mensen die ernstig zieke familieleden bezoeken die in het ziekenhuis liggen, is het Familiehuis Noordwest al 26 jaar een uitkomst. Bij het Familiehuis kunnen ze terecht om voor een schappelijke prijs te overnachten, zodat ze dichtbij hun naasten zijn. "Het draait bij ons om vrijwilligers", vertelt manager Schipper aan NH Nieuws. "Zonder hen kunnen we dit niet aanbieden." Dankbaar Een van die vrijwilligers is de 26-jarige Rianne Borst. Door een burn-out is ze een tijd uit de roulatie geweest en zit ze nu zonder baan. Aangezien ze een horeca-achtergrond heeft, besloot ze zich als vrijwilliger op te geven bij het Familiehuis. "Ik wilde toch graag iets voor andere mensen betekenen. Mensen die hier komen vinden het fijn dat ze zo dicht bij hun geliefden kunnen zijn. Het is wat dat betreft heel dankbaar werk." "De mensen zijn hier allemaal zo vriendelijk en lief en dat heb je ook nodig als je hier met niks op de stoep staat", dat vertelt gast Anneke de Vries uit Appingedam. Tijdens de vakantie op Texel kreeg haar man een hartinfarct. Het gaat inmiddels alweer een stuk beter met hem en ze is de vrijwilligers van het Familiehuis Noordwest erg dankbaar. "Het is op deze manier een hele zorg minder." Benieuwd hoe het familiehuis eruit ziet? Bekijk hier de video (tekst loopt door)

Familiehuis zoekt vrijwilligers: "Het is heel dankbaar werk" - NH Nieuws

Om ervoor te zorgen dat er ook in de toekomst nog gasten kunnen worden opgevangen zijn er volgens manager Erna Schipper zeker tien tot twaalf vrijwilligers nodig. "Veel vrijwilligers zijn ermee gestopt omdat ze wat ouder zijn en een kwetsbare gezondheid hebben. Het is nu erg aanpoten en puzzelen om het rooster rond te krijgen." Coronavirus De hoop is dan ook dat veel mensen zich aanmelden, want dat is de laatste tijd een stuk minder geworden. Volgens Schipper speelt de angst voor het coronavrius daar ook een rol bij. "Misschien dat mensen angstig zijn, maar dat is totaal niet nodig. We hebben alle maatregelen getroffen om corona buiten de deur te houden en dat is tot nu toe gelukt. Dus meld je allemaal aan. We willen nog 25 jaar door!"