F1-parkeerborden bij grasveld aan Kleverlaan zorgen voor onrust, "maar er wordt niet geparkeerd!"

Omwonenden van het grasveld aan de Kleverlaan in Haarlem hadden net opgelucht adem gehaald toen bleek dat er toch geen 400 auto's van racefans daar geparkeerd zouden worden. Maar vanochtend hing er toch echt een parkeerbord aan de lantaarnpaal om de automobilisten naar het grasveld te leiden.

Ook de gemeentewoordvoerder had de borden gespot, en zelfs op de Westelijke Randweg stonden al borden die naar het grasveld verwezen. "Maar ze worden weggehaald, er wordt daar echt niet geparkeerd", laat hij weten.

Begin deze week plofte een brief op de mat van de omwonenden van het grasveld waar veel gerecreeërd en gesport wordt. De Dutch Grand Prix liet in die brief weten dat daar aankomend weekend 400 auto's van bezoekers van de Formule 1 geparkeerd zouden worden.

Er zijn meer parkeergelegenheden in de stad geregeld door de Dutch Grand Prix, maar die locaties zijn van particuliere eigenaren. De gemeente Haarlem heeft nooit een verzoek ontvangen om het grasveld ter beschikking te stellen en was anders ook niet van plan om daarvoor toestemming te verlenen.

De gemeentewoordvoerder vermoedt dat de borden zijn geplaatst door een misverstand. "En bij zo'n groot evenement gaat er altijd wel iets mis, of in dit geval bijna."