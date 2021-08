Vaccinatieplicht zet streep door schoolreis naar Ardennen

De schoolreis naar de Belgische Ardennen voor derde en vierdejaars vmbo-leerlingen van de Berger Scholengemeenschap is op het laatste moment afgeblazen. Over drie weken zouden ze vertrekken, nadat de excursie voor drie vmbo vorig jaar niet door ging wegens corona. Nu is het de vaccinatieplicht voor reizigers in België die het uitje de das om doet. De school besloot vanmorgen om de reis af te blazen nadat bleek dat veel leerlingen niet mee konden als gevolg van de regels.

De schoolreis naar de Belgische Ardennen is een traditie op de Berger Scholengemeenschap. Net als de reizen naar Berlijn en Rome later in het jaar voor de bovenbouw havo en vwo. "We hebben daarom ook niet eens overwogen om de Ardennentrip te vervangen voor een excursie in eigen land die makkelijker te organiseren zou zijn", zegt plaatsvervangend rector Gerard Dekkers aan NH Nieuws. "Voor de Ardennen hebben we nu eenmaal een vast programma."

Veel leerlingen niet gevaccineerd

"We hadden misschien teveel gerekend op het Janssen-vaccin, maar in de praktijk blijkt dat lang niet alle 15- en 16-jarige leerlingen zijn ingeënt. Daarom is vanmorgen besloten de reis uit te stellen naar volgend voorjaar."

Eerder ontvingen de ouders van de betrokken leerlingen een brief over de Ardennenreis met daarin de verplichting om 'voor volgende week' een vaccinatie- of een herstelbewijs te overleggen. Deze brief zou hebben geleid tot boze reacties. "Enkele ouders hebben inderdaad gereageerd", vertelt Dekkers. "Maar los daarvan zagen we zelf ook in dat op deze manier veel leerlingen niet mee zouden kunnen en dat kan natuurlijk niet."

Daarom is er vanmorgen een nieuwe brief de deur uit gegaan waarin de school uitlegt waarom de excursie wordt uitgesteld tot april.