Formule 1 niet tegengehouden door rechter

Alleen de weergoden kunnen nog roet in het eten gooien, zoals bij de F1 in het Belgische Spa afgelopen zondag. Maar met de goede weersverwachtingen voor zondag lijkt na de uitspraak van de rechter de F1 niets meer in de weg te staan. De rechter oordeelde zojuist dat de Milieubeweging Mobilisation for the Environment ten onrechte claimt dat de F1 voor te veel stikstofuitstoot zorgt.

De rechter wil dat een lopend stikstofonderzoek wordt afgewacht. Daarom kan volgens de rechter het evenement nu niet geschorst worden. Ook omdat de organsatie ervan in volle gang is, is de schade voor het Circuit Zandvoort volgens de rechter te groot.

De milieuorganisatie had de voorzieningenrechter gevraagd om de vergunning uit eind 2019 voor werkzaamheden aan het circuit door de provincie in te trekken. Volgens advocaat Valentijn Wösten deugt het stikstofonderzoek dat hiervoor was gehouden niet. De advocaat pleitte voor een Formule 1-race zonder publiek en zonder de overige activiteiten. Dus geen Formule 3, geen race tussen Porsches, maar alleen de Formule 1-race.