Zandvoorters blij verrast door mogelijkheid om racewagen van Max van dichtbij te zien

De racewagen van Max Verstappen op het Badhuisplein zorgde voor verraste gezichten vanmorgen. Maar weinig mensen wisten dat de bolide van Max daar zou worden neergezet. "Ik had eigenlijk geen idee", vertelt een vrouw uit Zandvoort. "Ik zag op Facebook iets staan en ben gelijk even komen kijken, gaaf hoor!"

Even voor elf uur werd de racewagen van een trailer gereden en al gauw kwamen er veel mensen even kijken. Ook schoolklassen kwamen naar het Badhuisplein voor de wagen van Max. "Het is wel heel speciaal", vertelt een jongen van de Mariaschool. "Ik had nooit gedacht dat ik zoiets moois zou kunnen zien in het echte leven."

Geen aankondiging

De gemeente Zandvoort hield de komst van de Formule 1 wagen bewust stil, om een grote toestroom aan mensen te voorkomen. Maar dat lukte uiteindelijk toch niet helemaal. Op het moment dat de wagen werd uitgeladen stonden er zeker meer dan honderd mensen rondom.

"Het is echt wel een mooi ding", vertelt een man. "Ik heb 'm al eerder gezien, maar het blijft wel echt speciaal om 'm van dichtbij te bekijken."

Ook burgemeester David Moolenburgh en wethouder Raymond van Haaften kwamen even kijken. "Het is prachtig om te zien", vertelt Moolenburgh. "Het maakt ook onderdeel uit van veel meer wat er in Zandvoort aan de gang is. "