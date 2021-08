Wie keept er voor het Nederlands elftal?

Het is nog niet bekend welke keeper er de komende interlands op doel staat bij het Nederlands elftal. Bondscoach Louis van Gaal wilde daar vandaag tijdens de persconferentie niets over kwijt.

"Dat wil ik niet verklappen. Zoiets is namelijk bepalend, voor Erling Haaland (spits Noorwegen red.)", was de korte reactie van Van Gaal. De bondscoach moet kiezen tussen de Noord-Hollandse Joël Drommel, Justin Bijlow en Tim Krul.

Aanvoerder

Wel liet de bondcoach weten dat Virgil van Dijk de eerste aanvoerder is van Oranje. De verdediger van Liverpool is weer hersteld van een kruisbandblessure die hem lang aan de kant heeft gehouden. Georginio Wijnaldum is de tweede aanvoerder gevolgd door Daley Blind.

Woensdag speelt Oranje in Oslo tegen Noorwegen. Zaterdag staat er een thuisduel tegen Montenegro op het programma en op dinsdag wordt weer thuisgespeeld tegen Turkije.