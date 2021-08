Vele ongelukken Hartweg de druppel: weg en kruisingen moeten in 2022 veiliger zijn

Afgelopen vrijdag was het weer raak: vijf mensen raakten gewond bij een ongeluk op de kruising van de Hartweg met de Zwarteweg in 't Veld. De gemeente Hollands Kroon vindt ook dat er iets moet gebeuren en gaat de weg volgend jaar onder handen nemen.

Het komt meer dan eens voor dat een automobilist op de Hartweg de macht over het stuur verliest, uit de bocht vliegt of een andere auto niet meer kan ontwijken op een kruising. Soms blijft het bij blikschade, maar het gebeurt ook dat mensen gewond raken of zelfs overlijden.

Dat moet in de toekomst tot het verleden behoren, vindt de gemeente Hollands Kroon. Volgend jaar wordt de gehele Hartweg (een 80 kilometerweg) in 't Veld aangepast, hierbij wordt vooral gekeken naar de kruisingen. Er zullen verkeersmaatregelen worden genomen, zodat automobilisten en andere bestuurders daar voortaan minder hard zullen rijden.

Einde levensduur

"De Hartweg zou al worden gereconstrueerd in verband met het asfalt dat aan het einde van zijn levensduur is", zegt gemeentewoordvoerder Luuk Hajema. "Deze reconstructie grijpen we aan om de weg ook verkeersveiliger te maken, omdat deze weg en kruisingen ook naar voren zijn gekomen in het verkeersveiligheidsplan. Dit plan is onder andere opgesteld op basis van de ongevallencijfers."

Tekst loopt door.