Rechter geeft Openbaar Ministerie gelijk: verdachten moord Bergen aan Zee blijven in cel

Volgens de rechter en het Openbaar Ministerie is de impact van de zaak op de maatschappij te groot om de verdachten al vrij te laten.

Het gaat om Marius M., (34) Haik C. A. (43) en Aram K. (29), die betrokken zouden zijn bij de moord op een Colombiaan in Bergen aan Zee in februari. Ze moesten gisteren voor de rechter verschijnen in een tussentijdse zitting. Het zou gaan om het brein achter de mislukte ontvoering van de Colombiaan en twee chauffeurs van de voertuigen.

In totaal worden acht mensen verdacht van betrokkenheid bij de moord. Zes van hen zitten vast. Een van hen is recentelijk pas opgepakt, maakte het Openbaar Ministerie gisteren tijdens de tussentijdse zitting bekend. Twee verdachten zijn nog op de vlucht. Een van hen zou de schutter zijn. Mogelijk zitten ze in het buitenland: andere verdachten werden eerder dit jaar in Spanje aangehouden en overgeleverd aan Nederland.