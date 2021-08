Koper Bussumse sigarenhandel wil interieur houden: "Wil zelfs wat aan huurprijs doen"

Het lijkt erop dat het karakteristieke vooroorlogse interieur van de Bussumse sigarenhandel Roks behouden kan blijven. Monumentenstatus of niet: koper Robbert Vlaanderen van Vinsa Vastgoed wil het, als het even lukt, laten staan. "Ik vind het ook prachtig en wil er graag aan meewerken", reageert hij tegen NH Nieuws.

Meubels behouden

Koper Robbert Vlaanderen schrok wel even van het verzoek tot de monumentenstatus, want dat zou een tweede leven voor de oude sigarenhandel een stuk moeilijker maken.

Als het even lukt, blijft het karakteristieke vooroorlogse meubilair dan ook behouden. "Ik vind het ook mooi en hou er wel van. Er zit historie in en dat trekt me wel. Ik heb vaker historische panden opgekocht, ook monumenten. Ik probeer het historische altijd zo veel mogelijk te behouden", verklaart Vlaanderen. "Wat mij betreft blijft het oude interieur dan ook staan. Veel zal afhangen van een nieuwe huurder, maar ik denk bijvoorbeeld dat een wijnhandel het als winkel zou kunnen gebruiken. Er zit bijvoorbeeld nog een klimaatkast in en op de plek waar de sigaren lagen passen precies wijnflessen. Ook een sieradenwinkel, meubelwinkel of klassieke kledingwinkel, zou perfect passen."

Huurprijs

De koper geeft zelfs aan best ver te willen gaan om het oude interieur van de tabakszaak te behouden. "Als er een huurder komt die de huidige staat net zo kan waarderen en het wil gebruiken zoals het is, dan ben ik bereid om de ruimte tegen gunstige voorwaarden te verhuren. Dan wint iedereen."

Wat Vlaanderen betreft blijft de winkel dan ook grotendeels zoals hij is. De woning boven de winkelruimte - overigens ook zeer op leeftijd - wordt wel aangepakt. Er gaat flink verbouwd worden om de woning te moderniseren en als het mag op te splitsen in twee nieuwe appartementen voor de verhuur. Vlaanderen noemt een goede band met de nieuwe bewoners en gebruikers, maar ook met de buren, gemeente en andere belanghebbenden belangrijk. “Dit is ook mijn levenswerk en de toekomst van mijn kinderen en die zijn nog jong, dus het is voor de lange termijn", aldus Vlaanderen.