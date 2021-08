Eerbetoon Alkmaarse verzetsvrouw Truus Wijsmuller overhandigd aan 1480FoodBar

Bij 1480FoodBar is een fotolijst geplaatst met daarin afbeeldingen van Geertruida ' Truus' Wijsmuller-Meijer. De lijst werd gisteren op haar sterfdag door stichting Truus Wijsmuller-Meijer overhandigd aan Yassine Hanyn, de eigenaar van 1480FoodBar. In het pand aan de Mient waar de horecazaak is gevestigd, werd de verzetsvrouw 125 jaar geleden geboren.

Bij de voordeur is al een bordje bevestigd die passanten en bezoekers attendeert op de bijzondere plek. Maar ook binnen is nu een eerbetoon te zien met foto's van de vrouw die voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog vele duizenden kinderen redde, waarvan de meeste van Joodse afkomst. Het initiatief voor het eerbetoon kwam van de stichting die deze zomer werd opgericht om het bijzondere werk van de Alkmaarse uit de vergetelheid te halen.



Op een steenworp afstand van het restaurant, op de Gewelfde Stenenbrug, staat sinds vorig jaar een beeld ter ere van Truus Wijsmuller. De nieuwe stichting wil nog een een pop-upmuseum in Alkmaar openen en een historische krant uitgeven die aan de verzetsheldin is gewijd.

De stichting hoopt ook de landelijke bekendheid van Truus Wijsmuller te vergroten, door een beeldje van haar te plaatsen in Madurodam. Voor de initiatieven moeten nog wel de nodige (financiële) hobbels worden genomen.

Mediapartner Alkmaar Centraal was bij de onthulling van het eerbetoon: