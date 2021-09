Turkse hitzanger verkiest Zaandam boven Instanbul: "Ik ben hier geboren"

In Nederland kan de Turkse zanger Kemal Samat nog rustig over straat, maar in Turkije is hij een echte ster. Toch verkiest Kemal Zaandam boven Turkije: "Istanbul is de stad van mijn dromen en ik werk er met plezier. In Zaandam ben ik geboren, de rust daar vind ik fijn en dit is mijn thuis." De Zaandammer haalde de finale van de Turkse Voice, heeft meer dan een half miljoen volgers op Instagram en bracht onlangs een bekend Turks nummer 'Çingenem' , weer op de markt en won daar zelf een internationale prijs mee: 'De beste cover van Turkije'.