Hilversum gaat het huisjesmelkers nog moeilijker maken

Hilversum scherpt de regels aan omdat het steeds meer klachten krijgt van overlast doordat meerdere huishoudens een huis bewonen. Het gaat om onder meer geluidsoverlast, maar ook het dumpen van afval. De klachten komen vooral uit Hilversum-Oost en de Bloemenbuurt.

Hilversum heeft nu bepaald dat alle gebouwen met een woonbestemming niet meer door meerdere huishoudens mogen bewoond worden. Dat kan alleen nog onder bepaalde voorwaarden.

Om een huis aan meerdere huishoudens te verhuren, hebben verhuurders een omgevingsvergunning nodig. Deze wordt alleen verleend als er wordt voldaan aan eisen als onder meer de minimale afmeting van een woonruimte en de aanwezigheid van een buitenruimte. Daarnaast gaat de gemeente per keer toetsen of die zogenoemde 'meervoudige bewoning' niet te veel voorkomt in een bepaalde buurt.

Studenten en kamers

De regels betekenen ook niet dat goedwillende studenten nergens meer een kamer kunnen huren in Hilversum, want ook dat kan gewoon als er aan de regels wordt voldaan. Toch blijft de gemeente er scherp op, omdat ook deze vorm vaak voor overlast zorgt in buurten.

Voor kamerbewoning geldt straks de regel dat een gebouw niet meer dan vijf 'onzelfstandige woonruimtes' mag hebben. Ook moet de afstand tussen de verschillende gebouwen met studentenkamers groter worden.

Andere maatregelen

Hilversum neemt de laatste tijd steeds meer maatregelen om de lokale woningmarkt op orde te houden. Zo werd afgelopen jaar onder meer ook al een zelfbewoningsplicht doorgevoerd, om te voorkomen dat huizen worden opgekocht door huisjesmelkers en beleggers op de woningmarkt.