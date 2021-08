Nieuw kunstgrasveld Haarlemse voetbalclub koelt af bij warm weer door regenwater

De club is al een tijdje volop bezig om klimaatneutraal te worden. Eerder plaatste de voetbalclub 172 zonnepanelen, een elektrische boiler, ledverlichting rond de velden en nu dus een 'klimaatadaptief' veld.

Lennert Böhmer noemt Geel-Wit '20 daarom ook wel de 'duurzaamste sportvereniging van Haarlem', in gesprek met de gemeente. "We willen nog meer. Wij liggen aan de voet van de Sint-Bavo in Zuid-West. Er is weinig groen in de omgeving, dat moet anders kunnen."

Werking

Jeugdcoördinator Christiaan Leerlooijer licht toe hoe het nieuwe voetbalveld werkt. "Dit gaat om het pupillenveld: een half veld waarop wordt getraind tot 12 jaar. 's Zomers kan kunstgras ontzettend heet worden. Soms wel warmer dan 40 graden, tien graden warmer dan normaal. De laag onder de grasmat is gemaakt, zodat het regenwater verdampt en verkoeld bij warm weer."

Ook is het veld ingestrooid met kurk, dat is namelijk beter voor het milieu dan rubber.

De aftrap van het veld is aankomende zaterdag, dan wordt het veld geopend door wethouder Michel Rog van Haarlem.