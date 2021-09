Haarlemse uitvinder werkt aan een apparaat om lucht te zuiveren

"Vuur zonder warmte!", zo omschrijft Andre Kapitein thermisch plasma. In zijn laboratorium in Haarlem propbeert hij samen met collega's aan oplossingen voor soms grote maatschappelijke problemen te werken.

Een TL Buis is volgens Kapitein een goed voorbeeld van thermisch plasma. Als je het gas in de glazen buis voorziet van energie gaat het stralen, dan geeft het licht. Hij wil thermisch plasma gebruiken om lucht te zuiveren.

In varkensstallen worden proeven gedaan met de apparaten om de vervuilde lucht te reinigen. Hierdoor zou de uitstoot in de agrarische sector flink af kunnen nemen. In theorie gaat thermisch plasma een verbinding aan met de vuile lucht. Het is nu aan Kapitein om in de praktijk te testen of het werkt.

Virtueel wandelen

Bij bierbrouwerijen werkt het systeem al in de praktijk en Kapitein ziet ook mogelijkheden bij Tata Steel in IJmuiden. Iedereen die belangstelling heeft is welkom in het laboratorium.

De uitvinder en zijn collega's willen af en toe ook gewoon iets leuks maken. De camera van de verslaggever is hopeloos ouderwets in vergelijking met wat ze hier kunnen. Door verschillende technieken te combineren zijn ze in staat om een ruimte in korte tijd te scannen en in levensechte filmbeelden om te zetten.

Met de bekende Ruïne van Brederode laten Kapitein en zijn medewerkers zien hoe het werkt. "Een landmeter is een hele dag bezig is om de ruïne op te meten en in kaart te brengen", zegt Kapitein. Met deze techniek is het binnen een paar seconden mogelijk om virtueel door het kasteel te lopen.