Een Alkmaars bouwbedrijf dat mens en natuur voorop zet

Aannemer tegen wil en dank, zo kun je Paul Vlaar omschrijven. Na een succesvolle carrière in de wetenschap koos hij voor het ondernemerschap in de bouw. Als directeur van het Alkmaarse familiebedrijf kiest hij bij het bouwen voor mens en natuur en zet in op moderne technologie. "Bij het woord aannemer heb ik geen positieve associaties."

Vlaar bouwt met een menselijke maat: b ewoners moeten zo min mogelijk last hebben van een verbouwing. Voordat er een timmerman of metselaar aan de slag gaat, is de hele verbouwing al tot in details voorbereid. Het bedrijf bouwt vaak voor woningcorporaties of de zorg.



De verbinding tussen mens en natuur is voor Vlaar belangrijk. Ook bij zijn eigen kantoor in Alkmaar is dit te zien aan de kantoortuin. "Ons kantoor begint niet bij de deur maar al daarbuiten", zegt Paul. In die tuin wordt regelmatig vergaderd en ook klanten worden hier ontvangen. En tegenwoordig ligt het groen niet alleen op de grond, maar ook tegen de gevel.

Moderne technieken

Vlaar zet ook in op moderne technologie. Hij laat 'een van zijn grote trotsen' zien: de 3D-cave. In een afgesloten 'kubus' worden bouwplannen geprojecteerd. "Hier kunnen we al door een gebouw lopen, nog voordat het gebouwd is." Zo kan hij vooraf een beeld krijgen van de nieuwbouw, voordat er ook maar één steen is gemetseld.



Ook robots sluipen langzaam maar zeker de bouw binnen. Die zijn nu nog een 'gadget' waar het personeel mee kan spelen, maar straks een nuttig apparaat waarmee bijvoorbeeld gevaarlijk werk uit handen genomen wordt.