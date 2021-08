MBO-studenten mogen weer naar school, maar een op de vijf lessen blijft online

Shylina Stokker, student brood en banket, maakt slagroomtruffels maar moet er weer even inkomen. Het afgelopen jaar vielen veel praktijklessen uit en in de zomervakantie kon ze ook niet oefenen. "Ik ben blij dat ik weer naar school kan", zegt ze. Ook medestudent Niels Hazenberg is blij dat hij weer op school kan werken: "Online werkt totaal niet, je moet wel iemand hebben die naar je kijkt want dan doe je wat. Ik heb ik niet veel uitgevoerd."

Door het wegvallen van veel praktijklessen en problemen met stages in coronatijd, konden de studenten niet vóór de zomervakantie afstuderen. Om geen half jaar studievertraging op te lopen moet het diploma nu vóór 1 oktober gehaald zijn. Dus fysiek les is van groot belang en er moet extra hard gewerkt worden.

De studenten brood en banket mochten voor de vakantie alweer wat vaker naar school, maar het grootste gedeelte bleef digitaal. Dat beviel student Roxann van Duijk heel slecht. "Ik had wel wat achterstand opgelopen, maar dat heb ik nu ingehaald. Ik had weinig motivatie en was snel afgeleid thuis alleen op mijn kamer voor de computer. Er is niemand die je pusht. Heel fijn dat ik nu mijn opleiding af kan maken."

Toch gaat de opleiding niet 100 procent terug naar fysieke lessen. Zo'n 1 op de 5 lessen blijft voorlopig online, zoals bij de vakken Nederlands, Engels, rekenen en managementvakken voor mbo niveau 3 en 4, zegt Gijs Verburg, opleidingsmanager ROC van Amsterdam: "Een goed punt vanuit de afgelopen twee jaar dat we mee hebben genomen is dat werken met kleinere groepen betere resultaten oplevert. Als je dan vaker naar school kan komen om leerlingen meer aandacht te geven, dan doet dat wat met de ruimte, dus kom je er niet helemaal onderuit om sommige vakken in een blended of online vorm aan te bieden.

Individuele zorg online

Ook de begeleiding van leerlingen werkt goed online, is een les. Omdat je online snel individuele zorg kunt verlenen, zoals het afgelopen jaar bij leerlingen met mentale problemen. We hebben veel één op één contact gezocht met leerlingen, via Teams en Whatsapp", vertelt docent banket Maartje Hogenes. "Ook hebben we bedrijven erbij betrokken door te bellen hoe het met een leerling gaat die het moeilijk had."



Maar vandaag zijn de studenten vooral blij dat ze aan de slag kunnen. Niels wil snel zijn diploma halen, zodat hij fulltime kan gaan werken. Hij kan de lessen goed gebruiken. "Ik moet het brood nu vlechten, maar ik moet even opzoeken hoe het ook alweer moet."