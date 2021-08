Tweede Gooise vaccinatielocatie sluit, voor prik alleen nog naar Hilversum

Van de drie Gooise vaccinatielocaties voor het coronavaccin is er vanaf morgen nog maar één over. Nadat eerder deze maand al de vaccinatielocatie van Naarden de deuren sloot, werd er vandaag voor het laatst gevaccineerd in Huizen. De twee vaccinatielocaties zijn dicht omdat de Gooise GGD de capaciteit niet meer nodig heeft.

Huizen was begin dit jaar de eerste plek in 't Gooi waar mensen hun coronavaccinatie konden halen, maar is nu dus niet meer nodig. Mensen die nog wachten op een van de twee coronaprikken kunnen vanaf morgen alleen nog maar terecht bij de vaccinatielocatie van Hilversum.

Daar wordt de komende maanden nog flink doorgeprikt. Hoewel de Gooise vaccinatiegraad hoger ligt dan het landelijk gemiddelde, wacht nog ongeveer één op de vijf mensen van twaalf jaar of ouder op de eerste prik.

Toch heeft de Gooise GGD het gros van de vaccinaties wel achter de rug, waardoor drie grote vaccinatielocaties niet meer nodig zijn. Op het hoogtepunt werden er zo'n 3.600 vaccinaties per dag gegeven, verdeeld over de drie locaties.

Zonder afspraak

Mensen die nog geen coronavaccinatie hebben gehad kunnen ook komende maand nog zonder afspraak terecht in Hilversum. De GGD liet verder vorige week al doorschemeren ook te kijken naar vaccinaties op locatie. Er wordt gekeken of er pop-up vaccinatielocaties kunnen komen in wijken waar de vaccinatiegraad nog achterblijft.