Entertainmentprogramma Dutch Grand Prix aangepast, dj's krijgen betaald

Met de 'aanpassing van het entertainmentprogramma van de Formule 1', zullen dj's die optreden dus betaald krijgen. Vorige week ontstond ophef toen bleek dat de organisatie muzikanten een alternatief had aangeboden. Optredens zouden volgens dit voorstel in ruil voor vip-kaarten plaatsvinden.

Reactie

Zanger Joshua Nolet van de band Chef'Special reageerde door middel van een video, waarin hij zei dat hij boos was over hoe er naar muzikanten wordt gekeken. Ook sprak hij zich uit over het verzoek van de organisatie, onder meer omdat muzikanten het al zwaar hebben door het festivalseizoen dat in het water viel.

Als tegenreactie gaf de organisatie vorige week aan dat niet alle kosten van de Grand Prix worden gedekt. "Iedereen heeft het zwaar in de entertainmentsector, dat staat voorop. Maar wij zitten ook met 70 procent inkomsten, terwijl we 100 procent kosten hebben", liet een woordvoerder destijds weten.

Davina Michelle had op dit moment al ingestemd met het gratis zingen van het volkslied, waarna de ophef rondom de betalingen ontstond.

Vliegende start

Ondanks dat komend weekend maar twee derde van het oorspronkelijke bezoekersaantal vanwege de coronamaatregelen aanwezig mag zijn tijdens de races, zijn de artiesten die optreden enthousiast, vertelt een woordvoerder. "We zijn op zoek naar creatieve oplossingen om daarmee om te gaan. En zijn artiesten die daarin geloven en eraan meedoen."

"Met verschillende dj's vanaf diverse plekken zal het publiek op de tribunes worden vermaakt. We zijn vereerd en blij dat Davina het Wilhelmus zal vertolken voor onze racefans", aldus een woordvoerder. En welke dj's er in de race zijn? "Welke dj's gaan optreden, houden we nog even geheim."