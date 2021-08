Terugkijken: NH Sport van 30 augustus

In deze uitzending zie je een reportage van het NK 10 km hardlopen op de weg, verslag over de verstoorde voorbereiding van zaalvoetbalclub 't Veerhuys. Verder laat een trotse Jorina Baars haar nieuwste belt zien. De kickboksster uit Den Helder veroverde voor de vierde keer de wereldtitel. En uiteraard is de klap op de vuurpijl voor het duo Barry van Galen en Piet Keur in een vers Bakkie Pleur.