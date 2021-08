'Zandvoort' klinkt straks op zo'n 100 miljoen televisies, verdeeld over elk continent

Het woord 'Zandvoort' valt de komende week om de haverklap in zo'n vijftig landen op alle continenten. Dankzij de Dutch Grand Prix is het tot en met zondag even de beroemdste badplaats van de wereld. Want in al die landen komt de Formule 1 van Zandvoort zondag in misschien wel 100 miljoen huiskamers op de buis.

Zandvoort is best wel wat gewend wat aandacht en bezoekers betreft. Natuurlijk waren er tot in de jaren tachtig Formule 1-races aan de kust. Maar toen was de meesterklasse van de autosport nog lang niet zo groot op televisie.

En met autosport-evenementen als A1GP, Jumbo Racedagen en Marlboro Masters kon het circuit rekenen op meer toeschouwers dan komende zondag. Maar de televisie-exposure in het buitenland is bij die evenementen niet zo groot als nu met de Formule 1. En daar gaat de Noord-Hollandse badplaats qua naamsbekendheid ongetwijfeld van profiteren, zo hoopt de gemeente. En de komende twee jaar keert de race ook weer terug op het duinencircuit.

Allergrootste tv-events

Om er nog maar even een getal in te gooien: gemiddeld keken vorig jaar 87,4 miljoen mensen naar een F1-race. Dat kan zelfs oplopen tot 120 miljoen toeschouwers voor de buis. Een heel seizoen levert zo 1,5 miljard belangstellenden op.

Daarmee behoort de Formule 1 tot de allergrootste tv-events die ooit in Nederland zijn gehouden. Ter vergelijking: Het Eurovisie Songfestival in Rotterdam werd bekeken door 183 miljoen kijkers. Maar wel in minder landen, namelijk 36.