'Rekervlotbrug in december open, mogelijk in voorjaar opnieuw dicht voor onderhoud'

De Rekervlotbrug tussen Bergen en Koedijk is naar verwachting in december weer open voor gebruik, meldt een woordvoerder van de provincie aan NH Nieuws. Mogelijk gaat de brug in het voorjaar nog een keer dicht, omdat er dan wordt gewerkt aan een oplossing om 'overmatige slijtage' tegen te gaan.

De belangrijkste vlotbrug voor fietsers en voetgangers tussen Koedijk en Bergen is sinds 8 februari al buiten gebruik, toen een schip tegen de Rekervlotbrug voer. Sinds 19 april kan men overdag op werkdagen gebruikmaken van een tijdelijk pontje. Dit blijft zo tot de brug gerepareerd is.

Hoewel de schade die nu wordt verholpen dus door een aanvaring kwam, kampt de brug, die in 2011 in het Noordhollandsch kanaal werd gelegd, al jarenlang met mankementen. Daarom wordt de brug in het voorjaar naar alle waarschijnlijkheid nogmaals buitenwerking gesteld.

Overmatige slijtage

Een deel van de brug slijt sneller dan bij de bouw werd verwacht, vertelt een woordvoerder van de provincie aan NH Nieuws. "Overmatige slijtage is natuurlijk nooit goed, dat gaan we dan aanpakken."

Door naar een langetermijnoplossing te zoeken moeten 'ongeplande stremmingen' in de toekomst worden voorkomen. Hoe lang de werkzaamheden gaan duren en of er dan ook weer een pontje wordt ingezet, is nog niet duidelijk.