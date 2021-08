Gemeente Amsterdam zet 45 waarnemers in bij proef met preventief fouilleren

Er worden in totaal 45 waarnemers ingezet tijdens de speciale proef rond gerichte wapencontroles. 173 mensen hadden zich hiervoor aangemeld, schrijft burgemeester Halsema in een brief aan de raad.

Lang niet alle 173 aanmelders worden dus ingezet. Dat komt volgens Halsema omdat er bij de politie slechts plek is voor drie waarnemers per actiedag. De schifting is gemaakt op volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen. De 45 waarnemers zijn door de politie geïnformeerd, onder meer over de dagen waarop zij zijn ingedeeld. De locaties worden pas kort voor de daadwerkelijke controles doorgegeven aan de waarnemers. Ze dienen onder meer een geheimhoudingsverklaring te tekenen. Verder hebben ze een werkinstructie ontvangen.

Omstreden

De proef, die woensdag begint, is niet onomstreden. Afgelopen week uitten de politiebonden bijvoorbeeld hun zorgen erover. De bonden stellen dat agenten door de politieke angst voor etnisch profileren onrecht aangedaan wordt. Ze dreigen daarom met acties. Daarnaast is een meerderheid van de gemeenteraad geen voorstander van de proef. Ondanks dat zette de burgemeester de proef toch door.