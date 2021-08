IJmond NL V Burgersurveillance hervat werk in Beverwijk en Heemskerk: "Het is helaas nodig"

De burgersurveillance in Beverwijk en Heemskerk keert terug. Noodgedwongen door corona lag het toezicht een paar maanden stil, maar hervat nu het werk omdat het hard nodig is. "De onrust neemt toe", zegt Harry Anderies van Burgerparticipatie IJmond (BIJ). "Er zijn brandjes en bedreigingen."

Bijna twee jaar geleden nam Harry Anderies het initiatief met een groep vrijwilligers door de Pilotenbuurt te gaan surveilleren. Er waren jeugdbendes actief die bewoners mishandelden en bedreigden. Anderies en zijn collega-vrijwilligers 'gingen het gesprek aan.' Met succes, vindt ook de gemeente Beverwijk waarmee hij in nauw contact staat. Helaas werd het nut van hun werk pas merkbaar op het moment dat ze vanwege de coronabeperkingen niet meer konden surveilleren. "We hadden het aardig op orde", zegt de Beverwijker, "maar nu gaat het weer de verkeerde kant op en hoor je weer meer over bedreigingen en onveilige gevoelens. Niet alleen in de Pilotenbuurt, maar ook in Oosterwijk."

Spreek willekeurig iemand aan op het Europaplein - op de grens van Beverwijk en Heemskerk - en je krijgt een bevestiging van de indruk van Anderies. "Overdag is het geen probleem", zegt een winkelende vrouw, "maar 's avonds kom ik hier niet graag." Een winkelend echtpaar dat even pauzeert, zegt regelmatig te worden geïntimideerd. "Er zijn hier veel hangjongeren en als je wat zegt, moet je uitkijken. Ze lopen met messen. Dat is toch niet normaal meer? Het is hier echt het afvoerpuntje van Beverwijk en Heemskerk geworden. Wie ze niet willen hebben in hun gemeente, wordt hier naartoe gestuurd." Anderies: "Ik wil dat gevoel van onveiligheid wegnemen. Mensen moeten hier normaal kunnen leven. Daar hebben we een begin mee gemaakt, maar dit niet kunnen afmaken. Volgende week hoop ik dat we weer aan de bak kunnen."

'Minder aangiftes van geweldsmisdrijven' Van 1 januari tot 1 juli dit jaar is in Beverwijk van minder geweld sprake geweest dan in 2020. Vorig jaar kwamen er in die periode 54 aangiftes binnen. Dit jaar zijn dat er 46. In Heemskerk is het aantal gelijk gebleven: 23. Anderies: "Het zegt mij niet zoveel. Mensen doen namelijk zelden aangifte omdat er volgens hen niets mee gebeurt. Dus geeft het geen goed beeld van de werkelijkheid. Je kan je cijfertjes wel op orde hebben: het gaat toch om de praktijk." De politie laat weten dat er volgens de wijkagenten in Oosterwijk en de Pilotenbuurt geen sprake is van toegenomen onrust.