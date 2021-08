CDA'er Jan Kramer maakt overstap naar Dijk&Waardse Onafhankelijke Partij

"Ik heb gekozen voor een partij die dicht bij de mensen staat en zichzelf al jarenlang bewijst", licht de voormalig CDA'er toe. "Een club die lang bestaat en kiest voor het heel vroeg betrekken van bewoners bij keuzes die de gemeente maakt. Niet over jou praten, maar met jou." Het verkiezingsprogramma volgt nog, "dan zal ik er ook meer over vertellen", aldus Kramer.

Meerdere CDA'ers opgestapt

Vorige week was er ook al nieuws uit de CDA-fractie: toen maakte fractievoorzitter Gerard Rep bekend zijn raadstermijn onafhankelijk af te maken en sprak daarbij zijn ontevredenheid uit over het CDA-bestuur.

Ook oud-CDA'er Jolanda van Ling maakte vorige week bekend te stoppen. Zij maakt de overstap naar D66. Hierover zei ze: "Soms zijn het te veel beproevingen. Het was klaar. Het is tijd om een nieuwe weg in te slaan. D66 is een partij met toekomst."