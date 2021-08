F1-karavaan komt aan in Zandvoort: "Sta hier al sinds vannacht"

Met de komst van tientallen race-vrachtwagens is het Formule 1-circus nu écht in Zandvoort. De trucks waren sinds vannacht onderweg vanuit het Belgische Spa-Francorchamps, waar de race door zware regenval grotendeels in het water viel.

De echte Formule 1-fans stonden vannacht in het donker bij de ingang van het circuit om de vrachtwagens van de verschillende raceteams binnen te zien komen. En daarvoor hoefden sommigen zelfs geen wekker te zetten. "Welnee, we kunnen niet meer slapen deze week", lacht Wim Buchel uit Zandvoort. "Ik heb speciaal vrij genomen en dan ga je hier staan hè?!" Team Max Verstappen kwam als eerste aan in de vroege ochtend. Het was nog donker, maar de vrachtwagens met het logo van zijn sponsor waren desondanks duidelijk te zien en maakten veel indruk. "Wil je het echt weten", vraagt Eric Parson. "Af en toe sta je gewoon te trillen." tekst loopt door onder de video

Formule 1 karavaan komt aan in Zandvoort - NH Nieuws

Eric komt uit Haarlem en heeft als cadeau een overnachting in het hotel tegenover het circuit gekregen, zodat hij het spektakel mee kan maken. "We hebben twee uurtjes geslapen, mijn dochter en ik. Dit is echt kicken om mee te maken."

Quote "Je ziet gewoon dat ze trots zijn" Toeschouwer eric

Het groepje fans dat vannacht de karavaan stond op te wachten, bestond uit ongeveer 10 man. Maar na zes uur werd de groep steeds groter en in de loop van de ochtend stonden er meer dan honderd mensen bij ingang van het circuit. "We wachten nog op het team van Ferrari, Alpha Romeo en McLaren", vertelt Arnold Roosen die ook sinds drie uur 's nachts bij de ingang van het circuit is. Strak vormgegeven Eric is zelf vrachtwagenchauffeur geweest en heeft een voorliefde voor grote vrachtwagens. "De jongens die die wagens besturen, zwaaien ook naar ons en je ziet gewoon dat ze trots zijn. Dat is mooi om te zien", lacht hij. Erik is onder de indruk van de vrachtwagens omdat ze allemaal heel strak zijn vormgegeven. "En ze zijn ook allemaal heel schoon." Behalve de karavaan met verschillende raceteams, komen vandaag ook veel leveranciers aan bij het circuit en worden de parkeerplaatsen bij het strand afgesloten voor auto's.

