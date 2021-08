Obdamse Laila (18) geen Miss Fashion geworden in Antwerpen: "Ik geef sowieso niet op"

De 18-jarige Laila William uit Obdam is er gisteren niet in geslaagd om de kroon van de nieuwe Miss Fashion te bemachtigen tijdens de Miss Fashion verkiezingen in Antwerpen. "Ik had niet verwacht dat ik bijna moest huilen en stond echt op het podium mijn tranen in te houden", vertelt Laila.

Obdamse Laila William (18) wil Miss Fashion worden - NH Nieuws/Tijmen Koelemeijer

Aan de ene kant is ze erg teleurgesteld. "Ik dacht dat ik ten minste wel de top 10 zou halen. Toen ik merkte dat ik niet in de top 10 zat, ben ik me gelijk gaan omkleden en zijn we meteen naar huis gegaan. Ik vind dat ik hoger had moeten eindigen, omdat ik me enorm heb ingezet. Ik vind wel dat ik de uitstraling heb en dat ik het op het podium ook goed heb gedaan." Positief gevoel Toch kijkt ze er ook met een positief gevoel op terug. "Ik heb heel veel geleerd. Ik ben veel zelfverzekerder geworden, heb leren catwalk lopen en ik heb geleerd hoe je op het podium moet staan. En ik heb gewoon ook nieuwe vriendinnen gemaakt. Ik neem deze ervaring mee en misschien dat ik in de toekomst meedoe aan de Nederlandse missverkiezing." Voor nu maar weer verder met haar studie Marketing Communicatie aan het Horizon College in Alkmaar. En met haar bijbaantje in een callcenter. "Het duurt misschien nog wel een paar jaar voordat ik het weer oppak, maar ik geef sowieso niet op."