Sloop dreigt voor 'uniek' interieur tabakszaak: erfgoedclub wil monumentenstatus

Als het aan Erfgoedvereniging Bond Heemschut ligt, krijgt de gestopte Bussumse sigarenhandel Roks aan de Havenstraat een monumentenstatus. Bijzonder: het gaat niet om de winkel zelf, maar om het vooroorlogse interieur. "Dat is ontzettend zeldzaam en het zou zonde zijn als het straks op de vuilnisbelt belandt", zegt Willem van de Spek van Bond Heemschut.

Historische Kring Bussum / Jaap van Hassel

De sigarenhandel van de broers en zus Roks aan de Bussumse Havenstraat was 87 jaar een begrip voor veel Bussumers totdat het anderhalf jaar geleden de deuren sloot. De zaak werd gestart door moeder Roks, waarna de twee zonen en dochter de zaak overnamen. De zaak sloot omdat er geen opvolging meer gevonden kon worden. Dat de zaak voor veel Bussumers een begrip was, komt onder meer door het authentieke interieur. Dat dateert nog van voor de oorlog en is puntgaaf. Bijzonder, meent Bond Heemschut, want zulke interieurs zijn bijna niet meer te vinden. "Ik ken er eigenlijk maar één en dat is van de Amsterdamse sigarenwinkel Hajenius. Het is zeldzaam, ook omdat de sigarenhandel zelf steeds verder uitsterft. Het zou ontzettend zonde zijn als dit verloren gaat", zegt Van der Spek. Tekst gaat door onder de foto's.

Sigarenzaak Roks Bussum Historische Kring Bussum / Jaap van Hassel

Sigarenzaak Roks Bussum Historische Kring Bussum / Jaap van Hassel

Sigarenzaak Roks Bussum Historische Kring Bussum / Jaap van Hassel Volgende

Winkelpand verkocht Het meer dan honderd jaar oude pand van Roks Cigars is onlangs verkocht. Erfgoedvereniging Bond Heemschut vreest dat dat straks ook meteen het einde betekent van het karakteristieke interieur van de zaak. "Helaas zien wij dat interieurs vaak onbeschermd zijn en daarmee vogelvrij. Ook in dit geval. Het staat een nieuwe eigenaar vrij om het interieur te slopen", schetst Bond Heemschut het scenario. Erfgoedvereniging Bond Heemschut hoopt dat de gemeente Gooise Meren een stokje steekt voor de sloop van het karakteristieke interieur en het aanwijst als gemeentelijk monument. "Dat zou bijzonder zijn, want het gebeurt eigenlijk niet vaak", beseft Van der Spek. "Maar het is gelukkig wel degelijk mogelijk en wat ons betreft de moeite waard. De gemeente zou er serieus naar moeten gaan kijken. We hebben een verzoek gedaan, we wachten nu af hoe het verder opgepakt wordt."

Behoud van interieur Toch beseft ook Bond Heemschut dat het zeker niet makkelijk zal worden om het interieur te behouden. "Het liefst hebben we dat het zo blijft als het nu is en dat de toonbank en alle meubels ook daadwerkelijk in de zaak blijven staan. Het pand is verkocht. Soms staat een nieuwe eigenaar wel open voor zulke verzoeken, soms heeft hij of zij ook hele andere plannen. Dat weten we helaas niet, want we hebben nog geen contact met de nieuwe eigenaar gehad", zegt Van der Spek. "Als het niet lukt om het interieur te behouden in het pand zelf, zou het ergens anders moeten komen te staan. Dat gebeurt ook wel eens. Wat ons betreft heeft de gemeente Gooise Meren hier een verantwoordelijkheid om dit stukje historie te bewaren." Gemeentelijk monument Als het aan Bond Heemschut ligt wordt het interieur van de Bussumse sigarenhandel een gemeentelijk monument. Omdat dat geen makkelijk proces is, vraagt men om alles tot er meer duidelijk is alvast te beschermen. De gemeente Gooise Meren heeft nog niet gereageerd op het verzoek van Bond Heemschut.