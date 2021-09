Amsterdam NL V Luud Schimmelpennink was met de witkar zijn tijd ver vooruit

In de serie 'Iconen' voegen we iedere keer een nieuw portret toe aan de eregalerij van Noord-Hollandse grootheden. Deze week is dat Luud Schimmelpennink. Hij was de man achter de witte fiets en de witkar.

Luud Schimmelpennnink met een van zijn witte fietsen - Robert Jan de Boer

biografie naam: Luud Schimmelpennink geboren: Amsterdam, 27 mei 1935 beroep: industrieel ontwerper, politicus erelijst: Frans Bannink-Cocq-penning, 2015

Luud Schimmelpennink geloofde in een schone stad. In zijn Amsterdam zouden witte fietsen het probleem moeten oplossen voor een stad die langzaam aan het dichtslibben was. En dan hebben we het niet over de huidige stand van zaken, maar over die in de jaren zestig. Ook toen al voorzag hij toekomstige problemen. Namens Provo nam hij zitting in de gemeenteraad om zijn plannen door te kunnen voeren, maar dat was tevergeefs. Het toenmalige stadsbestuur zag niets in witte fietsen, die waren niet meer van die tijd. De auto was hét vervoersmiddel van de toekomst, oordeelden zij. Schimmelpennink: "Ik zei toen: je zou het ook met een elektrische auto kunnen doen." En zo gebeurde het.

Witkar Het ontwerp van de witkar was simpel. Door de stad verspreid kwamen tien stations. Hier kon één van de autootjes worden opgepikt en van daaruit kon naar een ander station worden gereden. Met dertig kilometer per uur. Daar aangekomen reed de auto het station binnen. Daar was een parkeerstrook voor maximaal tien auto's en een stroomrail waarmee automatisch contact werd gemaakt, zodat de accu's meteen konden worden opgeladen. Om de auto's te mogen gebruiken moest je wel lid worden van de coöperatieve vereniging. Voor 25 gulden was je lid. Iedere rit kostte tien cent per minuut.

Schimmelpennink (r) in een van zijn witkarren. - Anefo, Nationaal Archief

Witte fiets Uiteindelijk werd de witte fiets een groter succes dan de witkar. De fietsen werden voor het eerste getoond tijden de happenings op het Spui. Deze Provo-bijeenkomsten waren een fenomeen in de jaren zestig. Ze waren bedoeld om de openbare orde op een ludieke manier te verstoren. "We hadden misschien nog geen tien fietsen wit geschilderd en op de happenings neergezet", herinnert Schimmelpennink zich. Het idee werd snel door de buitenlandse pers opgepikt. "De BBC is hier geweest voor opnames."

Quote "Het is met veel dingen zo om iets neer te zetten, moet je er vroeg bij zijn in de tijd. Maar aan de andere kant ben je ook alweer gauw te vroeg" Luud schimmelpennink, industrieel ontwerper

Buitenland In Amsterdam reden op een gegeven moment 35 witte fietsen rond. Dat staat in schil contrast met de hoeveelheden in het buitenland. "In Parijs zijn het er inmiddels twaalfduizend. En dan hebben we het nog niet eens over China", vertelt Schimmelpennink, "waar er toch meer dan een miljoen van moeten rondrijden." Toch jammer dat de witte fiets in Amsterdam nooit echt van de grond is gekomen. Schimmelpennink: "Het is met veel dingen zo om iets neer te zetten moet je er vroeg bij zijn in de tijd. Maar aan de andere kant ben je ook alweer gauw te vroeg." Kijk hier voor meer Noord-Hollandse iconen