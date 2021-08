'Kabinet gaat coronasteun vanaf september ingrijpend afbouwen'

De maatregelen hebben tot nu toe al zo’n 80 miljard euro gekost. De bekendste steunpakketten zijn de tegemoetkoming in de vaste laten (TVL) en de loonsubsidieregeling (NOW).

Het kabinet zou al maanden spelen met het idee om de maatregelen te stoppen, zeker sinds coronaregels zijn versoepeld waardoor horeca, winkels en sportscholen weer open zijn. Ook moet worden afgebouwd om ‘zombiebedrijven’ niet meer op de been te houden. Dat zijn bedrijven die toch al niet meer levensvatbaar zijn.

Economisch herstel

Ook is het volgens het Centraal Planbureau (CPB) goed om af te bouwen, omdat de steun de ‘gezonde’ economische gang van zaken zou tegenwerken. Zo zouden ‘prikkels’ voor bedrijven om te ondernemen zijn verzwakt, omdat vaste lasten worden gedekt. Tegelijk hebben de pakketten effect gesorteerd: de economie herstelt sneller dan verwacht en de werkeloosheid is laag. Volgens het CBS staat dat laatste in Europa op hetzelfde punt als voor de pandemie. Daarnaast is de koopkracht op peil gebleven.

'Dubbele dip'

Het MKB, grotere bedrijven en verschillende economen zijn huiverig over het afbouwen. Zo zei ING-econoom Brzeski eerder tegen het AD dat het stoppen van steun het vertrouwen in de economie kan schaden. "Werknemers houden nu vertrouwen in de economie en hoeven niet bang te zijn hun baan te verliezen. Daardoor zijn ze eerder bereid geld uit te geven. Als de steunmaatregelen stoppen, is het gevaar dat de economie inzakt. Dan krijg je een dubbele dip."

Het kabinet deelt die zorg niet, maar volgens Haagse bronnen wordt er nog wel een hulplijn uitgegooid naar sectoren als het nachtleven, de toeristische sector en evenementen. Welke vorm dit precies krijgt, maakt het kabinet vanmiddag bekend.