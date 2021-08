Glenn van Nierop wint na winst in 2015 voor tweede keer wielerronde Tour de Lasalle

Hij won al eens in 2015, was het jaar erop betrokken bij een ernstige val op de dijk en was als gevolg daarvan lange tijd wat angstig op de fiets, maar van die angst was dit jaar weinig meer te zien. Glenn van Nierop, inmiddels woonachtig in Wieringerwaard, won gisteren de 66e editie van de wielerronde Tour de Lasalle in de Kop van Noord-Holland. "Deze zege vind ik eigenlijk mooier dan de eerste", sprak de winnaar na afloop.

DHfoto via Regio Noordkop

Hij won dit jaar geen etappe, maar zat wel altijd vooraan, zo schrijft mediapartner Regio Noordkop. Op Texel deed hij al direct van zich spreken met een tweede plek. Een dag later zat hij niet bij de eerste drie, maar pakte hij onderweg wel wat bonificatieseconden. Na zaterdag (tijdrit en een omloop) mocht hij het geel weer aantrekken en gisteren bleef hij op het DOK parcours alert. Hier wist hij wederom de nodige bonificatieseconden te sprokkelen, waardoor zijn voorsprong in het klassement groeide. Hij eindigde in het peloton, op 7 seconden van dagwinnaar Daan de Best (Skits 1) en dat was genoeg voor de eindzege. Smaakmakers De rit op DOK werd dus gewonnen door De Best die samen met Pepijn Veenings (Streetjump Development) en Max Haaksman (DW Klein Verzet) enkele rondjes voor het einde van het criterium uit het peloton wist te ontsnappen. Van Nierop zelf eindigde als negende en andere smaakmakers van de eerste dagen eindigden ook in het peloton. Raphaël Mouton als achttiende, Pim Hackmann op plek twaalf en Ruud Slagter (toch weer van start na de uitval op zaterdag) als 43ste. Tekst gaat verder onder het Instagrambericht.