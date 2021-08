Molens in rouwstand gezet vanwege overlijden Texelse molenaar Dirk Haker

Dat meldt onze mediapartner Texelse Courant. Dirk Haker was één van de molenaars die ervoor zorgden dat de monumentale molens draaiende werden gehouden en toegankelijk konden blijven voor publiek. Dirk was tientallen jaren actief als molenaar.

Gedurende zijn werkzame leven was hij in dienst bij de firma Drijver, destijds een toonaangevende aannemer op het eiland. Van voorman klom hij op tot uitvoerder en bouwde mee aan vele gebouwen op Texel.

Een buitenmens in hart en nieren, als kind al onrustig en moeilijk binnen te houden. Hij wandelde graag, zelfs de Vierdaagse van Nijmegen en zat veel op de fiets. Hij noemde het zijn uitlaatklep. Hij deed mee aan de 1-daagse toertocht Vaals-Texel en verlegde zijn grenzen steeds verder. Na zijn pensionering maakte hij lange fietstochten over de hele wereld.

Geen zwemmer, wel voorzitter zwemclub

Hoewel zelf geen zwemmer, was hij jarenlang voorzitter van zwemclub TX’71, de club waarvan zijn zoon Peter lid was. Hij zette de schouders er onder en blies op zijn kenmerkende energieke en enthousiaste wijze de zieltogende club nieuw leven in. Daarnaast was hij als tambour maitre bij de drumband een vaste waarde bij fanfare KTF en nadien bij Excelsior op tal van andere gebieden.

Toen hij in 1992 met pensioen ging, ontving hij een koninklijke onderscheiding. Dirk Haker werd 86 jaar.