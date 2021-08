Stadsbestuur Haarlem wil betaald parkeren in hele stad om autobezit te ontmoedigen

Door het invoeren van parkeervergunningen in alle Haarlemse wijken moet de groei van het aantal auto's afgeremd worden. Tot nu toe liep de groei van het aantal auto's in de pas met de toename van het aantal inwoners. Maar dat kan niet langer, staat in het Mobiliteitsplan waar de politiek zich de komenden maanden over zal buigen.

Aangezien er in Haarlem de komende jaren 10 duizend woningen bijgebouwd gaan worden, is er geen ruimte voor meer dan één auto per woning. De huidige parkeernorm per nieuw te bouwen woning is nu al minder dan anderhalve auto per woning, en bij goedkopere woningen nog minder. Door het invoeren van een stelsel met parkeervergunningen in de wijken buiten het centrum en de ring daar om heen, wil de gemeente ervoor zorgen dat mensen minder snel een tweede auto bezitten.

De fiets en de voetganger krijgen prioriteit. Een snelheid van 30km per uur wordt de norm in Haarlem en bij alle nieuwe wegontwerpen, wordt eerst gekeken naar de ruimte voor de fietser en de voetganger. Het HOV wordt evenwichtiger over de stad verdeeld en het autoverkeer wordt zoveel mogelijk gebundeld op de hoofdroutes en in heel Haarlem wordt gereguleerd parkeren ingevoerd. Uiteindelijk staat of valt de mobiliteitstransitie met het gedrag, een pijler waar vanaf nu ook op wordt ingezet.

Gedragsbeïnvloeding

Deze sturende gedragsbeïnvloeding is koren op de molen van GroenLinks. "Het kan niet anders", stelt raadslid Sacha Schneiders. "We hebben gewoon geen plek meer." Ze is groot voorstander van minder auto's in het Haarlemse straatbeeld en denkt dat over vier of vijf jaar bijna overal in Haarlem parkeervergunningen nodig zijn om je auto voor de deur te parkeren.

Ze houdt rekening met veel politieke weerstand, maar denkt dat juist veel inwoners er niet zo'n probleem mee hebben. "Amsterdammers die hier naar toe verhuizen zijn het al gewend en in zeven of acht wijken is met meerderheid van bewoners ook al een parkeervergunningssysteem aangevraagd de laatste tijd. Die mensen willen vreemde auto's uit de buurt weren."

Waar het invoeren van een andere rigoureuze maatregelen in het Mobiliteitsplan, zoals 30km/u op bijna alle wegen, al een raadsbrede steun kent, zal de oppositie zich met hand en tand verzetten tegen de vergunningen. "Het is niet gastvrij", stelt raadslid Eloy Aerssens van de VVD. "En we moeten eerst het openbaar vervoer goed op orde hebben, voordat alles op vier wielen weggepest wordt", zegt hij in een eerste reactie namens de VVD.

Melkkoe

"Het wordt volgens ons gebruikt als middel om belasting te heffen om de begroting van de stad sluitend te maken." Ook vindt de VVD dat de gemeente het probleem zelf gecreëerd heeft, door niet bij elke nieuwbouw bijvoorbeeld een ondergrondse parkeergarage af te dwingen.

Maar dat is volgens GroenLinks onmogelijk geweest, omdat er juist veel sociale woningbouw bij komt. En dan zou het voor projectontwikkelaars niet rendabel zijn om veel geld te steken in een ondergrondse garage. En van een 'melkkoe' is volgens raadslid Schneiders ook geen sprake: "Het liefst zie ik de vergunning voor een eerste auto zelfs gratis, maar in ieder geval tegen kostprijs. Voor de tweede auto moeten we meer rekenenen, om het echt te ontmoedigen."

Schalkwijk

Beide partijen vinden wel dat Schalkwijk een geval apart is. "Daar is nu nog genoeg ruimte, dus er is minder noodzaak", zegt Schneiders van GroenLinks. "Daar moeten we de vergunningen als laatste invoeren." Ook voor de VVD is een dergelijke 'gereguleerd parkeersysteem' daar uit den boze. "De mensen die daar wonen, moet zonder problemen naar hun werk kunnen rijden."