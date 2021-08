Nog een aanhouding voor moord Bergen aan Zee, twee mannen nog voortvluchtig

Eind juli is er opnieuw iemand aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de moord in Bergen aan Zee in februari van dit jaar. Daarbij kwam een Colombiaan om het leven. Het gaat om een man van Poolse afkomst. Er zitten nu zes mannen vast en twee zijn nog voortvluchtig. Toch wil justitie het onderzoek afronden.

Dat bleek uit een tussentijdse zitting vandaag: drie van de moordverdachten moeten voorkomen. Zij zouden een rol hebben gespeeld bij de poging tot ontvoering van de Colombiaan en hem daarna met meerdere schoten hebben neergeschoten.

De zesde verdachte is op 27juli aangehouden in Nederland. De officier van justitie liet weten dat twee verdachten nog spoorloos zijn en het Openbaar Ministerie ook niet verwacht ze binnenkort te kunnen aanhouden. Mogelijk zitten ze in het buitenland. Andere verdachten werden eerder dit jaar al in Spanje aangehouden.

Stand van onderzoek

In de zaken rondom Marius M., Haik C. A. en Aram K. wordt vandaag bekend wat de stand is van het onderzoek, of er nog onderzoekswensen zijn of verzoeken voor opheffing van de voorlopige hechtenis.

Ondanks dat er nog twee mannen – het OM weet om wie het gaat – op vrije voeten, wil de officier het eind dossier in oktober af hebben en wordt er een datum gepland voor een inhoudelijke zitting waarin dus acht zaken (van acht personen) worden behandeld, maar er twee niet aanwezig zullen zijn. zijn Later vandaag meer.