Waarschijnlijk droge, zomerse Grand Prix in Zandvoort

Dat is dus goed voor bijvoorbeeld de fans die een ticket hebben voor de race en met de fiets naar het circuit gaan.

"Maar", zegt Visser met een slag om de arm, "dat is nog onder voorbehoud. Het is nog ver weg. Maar het lijkt op grond van de laatste berekening dat er overdag geen buien zullen komen. Maar goed, dat zullen we dus nog even moeten afwachten."

Kletsnat Spa

De voorspelling is in ieder geval een groot contrast met het weerbeeld tijdens de Grand Prix van België gisteren. De race daar werd uren uitgesteld vanwege harde regenval, waardoor het circuit te nat en daardoor te gevaarlijk was om te racen. Ruim drie uur na de starttijd gingen de coureurs alsnog van start, maar na drie ronden werd de race alweer stilgelegd omdat het circuit nog steeds kletsnat was.

Omdat Max Verstappen eerste was in de kwalificatie, ging hij er wel vandoor met de eerste plek. Hij kreeg het halve aantal punten die hij normaal daarvoor zou hebben gehad: 12,5 punt.

Droge week

Qua weerbeeld zijn de komende dagen in ieder geval ook best aangenaam, zegt NH-weerman Visser. We houden het sowieso grotendeels droog, zegt Visser. Een hogedrukgebied zorgt zeker tot en met zaterdag voor minder nat weer. "Af en toe is er nog wel een motregenbuitje mogelijk, maar het is overwegend droog met perioden met zon bij 20 tot 21 en soms 21 tot 22 graden. Het is eigenlijk best heel aangenaam."