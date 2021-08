Nachtbewaker neergestoken bij overval op hotel in Badhoevedorp

In Badhoevedorp is vannacht een nachtbewaker neergestoken bij een overval. Dat gebeurde rond 04.00 uur bij het Amrath Hotel op de Meidoornweg.

Het slachtoffer was nog aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis gebracht. De daders zijn op een scooter gevlucht in de richting van de Vlierstraat in Badhoevedorp. De politie heeft nog met een helikopter naar de daders gezocht, maar die zijn niet meer gevonden.

Het is niet bekend of er ook iets is buitgemaakt. Op 8 september 2019 werd ook al een overval gepleegd bij het Amrath Hotel.