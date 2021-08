Emotionele Teun Koopmeiners maakt transfer naar Atalanta wereldkundig

De transfer van Teun Koopmeiners is nu echt in kannen en kruiken. Wekenlang werd er gespeculeerd over het vertrek van de aanvoerder van AZ. Na de wedstrijd tegen Sc Heerenveen (1-3 winst) liet de 23-jarige middenvelder weten de overstap naar Atalanta Bergamo te maken.

"Ik kon niet alles op tafel gooien, dat is logisch. Maar het is rond. Ik ben als middenvelder gehaald, maar het is mooi dat ik ook achterin kan spelen", zegt Koopmeiners met tranen in zijn ogen voor de camera van ESPN. "Het was een gekke situatie. In het hotel hoorde ik dat het klaar was. Het is definitief, ja. Ik heb dertien jaar bij AZ gezeten."

Koopmeiners tekent in Italië een contract voor vijf jaar. Naar verluidt betaalt Atalanta vijftien miljoen euro. Met de transfer van de aanvoerder is de leegloop bij AZ compleet. De afgelopen weken vertrokken Calvin Stengs, Myron Boadu en Marco Bizot ook al naar het buitenland.