AZ spoelt Europese kater weg tegen Heerenveen

AZ heeft de eerste overwinning in de eredivisie binnen. De Alkmaarders wonnen zondag op bezoek bij Sc Heerenveen met 1-3 dankzij doelpunten van Vangelis Pavlidis, Aslak Witry en Dani de Wit. Daarmee neemt het elftal sportieve revanche na het mislopen van de Europa League tegen Celtic.

Vlak voor de wedstrijd werd behoorlijk gespeculeerd over Joey Veerman, die de overstap van sc Heerenveen naar AZ zou gaan maken. De Volendammer wordt in verband met de Alkmaarders gebracht om Teun Koopmeiners, die nog altijd speler van AZ is, op te volgen op het middenveld. Zijn naamgenoot en tevens mede-Volendammer Henk Veerman tekende overigens voor de openingstreffer voor de Friezen na elf minuten spelen.

AZ raakte echter niet in paniek en herstelde de schade vrij snel. Vangelis Pavlidis zette de ploeg van trainer Pascal Jansen op gelijke hoogte en maakte daarmee zijn eerste officiële treffer in dienst van de Alkmaarders: 1-1. De Griekse spits trof voor rust nog de paal en zag Dani de Wit een dot van een kans missen.

Parel

Het duurde na de pauze niet lang totdat AZ op voorsprong kwam. Het goede spel werd beloond met een fantastische goal van Aslak Witry. De nieuweling, die deze zomer overkwam van Djurgårdens IF, schoot fraai raak van buiten de zestien: 1-2.

Tekst loopt door onder de tweet.