Hardlopers als dartelende lammetjes in de wei tijdens Lions Zeewegrun

Als dartelende lammetjes in wei renden hardlopers vandaag de Lions Zeewegrun. Dit 12 kilometer lange parcours was speciaal uitgestippeld voor de honderdste verjaardag van de Zeeweg. Voor veel lopers was dit evenement het eerste in anderhalf jaar en dat zorgde voor veel blije gezichten.

Normaal is de organisatie van Lions Zeewegrun verantwoordelijk voor de Lions Heuvelloop op Tweede Paasdag, maar daarvan zijn door corona twee edities niet doorgegaan. "Toen kwam eerder dit jaar, in verband met de verjaardag van de Zeeweg, de vraag of wij een run wilden organiseren", zegt organisator Bert Boesten.

"We hebben toen eenmalig deze Zeewegrun bedacht. Eigenlijk zou dit evenement al eind juli plaatsvinden, dat was namelijk het officiële moment van honderd jaar Zeeweg. Maar dat werd toen uitgesteld door corona."

Dartelen door de wei

Dat deze loop een maand later wel doorging, was voor de ongeveer 250 deelnemers een heus feestje. Ook voor Leo Braam en Niels Babst, die staan te popelen bij de start.

"Ik heb tijdens corona doorgetraind, lopen doe je uiteindelijk toch alleen", vertelt Niels. "Maar ik heb natuurlijk wel deze gezellige sfeer gemist."

Leo Braam is een 'levensloper', hij loopt sowieso drie keer in de week. Ook hij vindt het ontzettend fijn dat dit evenement is doorgegaan. "Het werkt veel beter als je een doel hebt. Als het goed is, gaat er ook weer een marathon gelopen worden. Die wil ik graag doen, want met doelen kan je beter trainen."

Coronaregels

De organisatie heeft zich wel aan bepaalde regels moeten houden om de vergunning te krijgen. "Normaal hebben we een wedstrijd en een recreatieloop met natuurlijk prijsuitreikingen", zegt Bert Boesten. "Dat is nu komen te vervallen. Het is geen wedstrijd en er is geen prijsuitreiking.”

Tom Puts heeft sinds 2003 een eigen hardloopclubje en komt met een grote glimlach over de finish. "Ik heb lekker rustig gelopen en ondersteunde drie medelopers. Het was voor hen best pittig, vanaf kilometer 7, werden hun antwoorden steeds korter", zegt hij lachend.

Ook Leo en - even later - Niels staan met grote tevredenheid achter de finish. Niels: "Het is zo lekker dat je met anderen loopt, dat geeft meer stimulans en het is echt reuzegezellig."

De twee heren zien elkaar helemaal niet als concurrenten: "Leo is veel beter dan ik, hij loopt marathons. Ik ga nu eerst trainen voor een halve marathon en daarna zien we wel."