Ook dode bruinvissen aangespoeld op Texel, maar vooralsnog 'niet alle hens aan dek'

Dat zegt Ecomare-woordvoerder Marion Barth tegen NH Nieuws. De drie andere meldingen betroffen dode bruinvissen in de Waddenzee, waarvan er één 'bijna is aangespoeld', vertelt Barth.

Uit waarnemingen van enkele toeristen op het eiland blijkt dat er nog ten minste twee andere exemplaren zijn gestrand: één bij Oudeschild, langs de dijk en een ander tussen paal 28 en natuurgebied de Slufter.

Barth legt uit dat er rond deze tijd van het jaar wel vaker dode bruinvissen aanspoelen. "Het zijn er nu wel veel", vertelt Barth, "maar het is niet uitzonderlijk. Het is nog niet alle hens aan dek."

Andere Waddeneilanden

Op de andere Waddeneilanden is de situatie wél uitzonderlijk. Daar zijn sinds donderdag bij elkaar tientallen, mogelijk over de honderd dode bruinvissen aangespoeld. "Het zijn er echt veel", zegt onderzoeker Lonneke IJsseldijk tegen de NOS. "Het is massastranding. Bruinvissen spoelen dagelijks aan in Nederland, maar het zijn er nu veel meer dan normaal."

Volgens Annemarie van den Berg van SOS Dolfijn 'lijkt Texel de dans te ontspringen'. "De piek lijkt op de Friese Waddeneilanden te liggen." Omdat het aantal kadavers op het enige Noord-Hollandse Waddeneilanden vooralsnog 'vrij laag liggen', heeft SOS Dolfijn geen exacte cijfers paraat. "De komende dagen zal moeten blijken of er meer op Texel aanspoelen."

'Vriezer in'

Dat er meer zullen aanspoelen, staat vast, want volgens onderzoekers drijven er nog veel dode exemplaren in zee. Naar de oorzaak van de massasterfte kan op dit moment alleen worden gegist. "Ze gaan nu de vriezer in", vertelt ze Van den Berg. Komende week zullen IJsseldijk en haar collega's de bruinvissen ontleden en op zoek gaan naar een antwoord.

Dat er vooralsnog op Texel minder kadavers aanspoelen dan op andere eilanden kan meerdere oorzaken hebben. "Het kan met de stroming te maken hebben", vertelt de woordvoerder van SOS Dolfijn. "Maar ook met de doodsoorzaak, als de bruinvissen in een kort tijdsbestek in hetzelfde gebied zijn doodgegaan."