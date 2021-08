Superieur Ajax legt Vitesse op de pijnbank

Door een simpele 5-0 overwinning op Vitesse heeft Ajax de zure nasmaak van vorige week weggespoeld. Vanaf de eerste minuut lieten de Amsterdammers zien dat er voor de bezoekers uit Arnhem vanmiddag niks te halen viel in de Johan Cruijff Arena. Halverwege was de wedstrijd eigenlijk al beslist.

Binnen vijf minuten stond Ajax al met 1-0 voor door een doelpunt van Antony. De Braziliaan kreeg de voorkeur boven Steven Berghuis en betaalde het vertrouwen van trainer Erik ten Hag direct uit. Na een mooi hakje van Noussair Mazraoui haalde de rechtsbuiten hard uit en vond hij de de linkerbenedenhoek.

Ajax neemt afstand

Ajax kreeg vertrouwen van de voorsprong en ging vrolijk door met aanvallen. Het duurde tot de 32e minuut voor de 2-0 op het scorebord kwam. Na een hoekschop kopte Edson Álvarez van dichtbij raak. De treffer ging in eerste instantie niet door vanwege buitenspel, maar op de beelden was te zien dat de Mexicaan de bal ontving via Vitesse-verdediger Riechedly Bazoer. De VAR wees scheidsrechter Danny Makkelie daarop en kende de goal toe.

De bezoekers uit Arnhem werden enkele keren gevaarlijk met een diagonaal schot van Nikolai Frederiksen als belangrijkste moment. De aanvaller zag niet dat medespeler Matus Bero er beter voor stond. Vlak voor de pauze voerde Ryan Gravenberch de marge verder op. Eerst raakte Álvarez de lat, waarna de middenvelder na een kopbal van Sébastien Haller de bal via de stuit over doelman Markus Schubert heen schoot.

Twee goals erbij na rust

Ook in de tweede helft werd Vitesse vaak van het kastje naar de muur gespeeld. Na een uur leverde dat de 4-0 op. Dusan Tadic gaf een voorzet die via verdediger Tomas Hajek in het doel ging. Even later deed ook Davy Klaassen een duit in het zakje door knap binnen te tikken na een kopbal van Lisandro Martínez: 5-0.

Ten Hag liet daarna onder andere Nico Tagliafico en David Neres invallen. Het lijkt voor hen de laatste wedstrijd als Ajacied te zijn geweest, zo gaf directeur voetbalzaken Marc Overmars vóór de wedstrijd aan. De Zuid-Amerikanen willen graag een transfer maken.

Door de drie punten stijgt Ajax voorlopig naar de tweede plaats in de eredivisie met zeven punten. Alleen PSV heeft nog de volle buit na drie duels.

Opstelling Ajax: Stekelenburg; Mazraoui (Rensch/68), Timber, Martínez, Blind (Tagliafico/68); Álvarez (Schuurs/84), Gravenberch, Klaassen (Berghuis/75); Antony (Neres/75), Haller, Tadic