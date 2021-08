Boksen voor ouderen: "Achter de geraniums en computer vandaan, lekker wat doen!"

"Het is ouwe-lullen-boksen", zegt Gilbert Hallie grijnzend terwijl hij zijn bokshandschoenen uitdoet. De oud-topbokser organiseert vanaf deze week samen met Mario Walda bokstrainingen in Oostzaan, speciaal voor 55-plussers.

Het gaat om een pilot vanuit het Nationaal Ouderenfonds, dat met het initiatief OldStars veel verschillende sporten aanbiedt voor ouderen. Zo kijken ze bij veel verschillende sportclubs al niet meer gek op van walking football of zelfs walking korfbal. "Maar dit is wel iets unieks", zegt Hallie. "Het is een pilot, ze willen het ook door heel Nederland doen. Dat vind ik mooi voor de bokssport. Vooral in deze tijd, nu de mensen vaak thuis zitten."

De oud-topbokser - hij werd drie keer Nederlands kampioen bij de senioren - ziet vaak dat ex-boksers in hun oudere dagen niet veel meer bewegen. "Ik kwam ook in een diep gat na mijn bokscarrière. Maar dit soort dingen halen je eruit, je ziet oude bekenden en maakt een gezellig babbeltje."

Tekst loopt door onder de foto